"Son ayrıntılar"... Madrid, Paris'in yıldızını kadrosuna katmaya bir adım uzaklıkta

Paris Saint-Germain’de forma giyen Güney Koreli futbolcu Kang In Lee’nin (25 yaşında) adı, her iki tarafın da büyük önem verdiği bir transfer anlaşmasıyla yeniden Atlético Madrid’e bağlandı. Geçtiğimiz kış transfer döneminde yapılan girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı; Parisli kulüp, takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynayan oyuncuyu bırakmayı reddetmişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Koreli oyuncu ve İspanya'nın başkentindeki kulüp, transferi tamamlamaya tamamen kararlı. Oyuncunun şu anki sahibi olan Paris Saint-Germain de bu görüşü destekliyor. Taraflar arasında bir süredir temaslar sürse de, henüz doğrudan müzakereler başlamadı.

Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda milli takımında bulunan Kang In Lee'nin, Paris Saint-Germain ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü, 2023 yılında o zamandan bu yana değeri önemli ölçüde artan bu oyuncu için Real Mallorca'ya 22 milyon euro ödemişti.

Spor haberleri sitesi “Transfermarkt”e göre, oyuncunun şu anki piyasa değeri 28 milyon avro. ancak Parisli kulüp, yaklaşık 35 milyon avroya yakın daha yüksek bir rakam talep ediyor. Bu durum, sabit transfer ücretini düşürmek için performansa bağlı bir dizi ikramiye içeren daha düşük bir miktar ödemek isteyen Atlético Madrid ile aradaki mali farkı ortaya koyuyor.

Atlético Madrid, Kang In Lee’yi orta sahasını güçlendirmek için ana hedefi olarak belirlemişti ve bu durum, sonunda Real Madrid’e katılan Bernardo Silva ile anlaşmanın eşiğine geldiklerinde bile değişmedi; Koreli oyuncu, teknik direktör Diego Simeone ile sportif direktör Mateo Alemany arasında bir anlaşmaya varılmasını sağladı.

Allemany, Koreli oyuncuyu Valencia’da birlikte oynadıkları dönemden beri tanıyor ve geçen kış transfer döneminde Atlético Madrid’in onu kadrosuna katmaya çalıştığı sırada da onun en büyük destekçisiydi. Ancak Paris Saint-Germain’in, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımını zayıflatmamak amacıyla oyuncuyu bırakmayı kesin bir dille reddetmesi, bu girişimi boşa çıkardı.