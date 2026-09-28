Real Madrid'in yıldızı Rodrygo Goes, bugün pazartesi günü kişisel yolculuğunda uzun süredir beklenen en önemli adımlardan birini attı. Brezilyalı futbolcu, Valdebebas sahasında topa yeniden dokundu. Rutin gibi görünen bu hareket, sahalardan altı aydan fazla süredir uzak kalan biri için önemli bir olay sayılıyor.

Bu adım, Brezilyalı kanat oyuncusunun geçen kıştan bu yana sabırla tırmandığı ve nihayet sonuna yaklaştığının işaretlerini vermeye başlayan merdivendeki son basamaktı; nitekim "Marca" gazetesi de bu bilgiyi aktardı.

2 Mart 2026 gecesine dönecek olursak, Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadı'nda Getafe ile oynadığı maçta, Brezilyalı için işler trajik bir olayla altüst oldu. Teşhis yıkıcıydı: sağ dizinde ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı; kariyerinin en ağır sakatlığı. Bu, onu geçen sezonun kritik bir döneminde sahalardan uzaklaştıran ve son derece acımasız bir şekilde, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ile katılmayı hayal ettiği Dünya Kupası'ndan mahrum bırakan yıkıcı bir darbe oldu.

Rodrygo, 10 Mart'ta ameliyat oldu ve bununla birlikte sekiz ya da dokuz ay sürmesi öngörülen, sabır gerektiren bir iyileşme yolculuğuna başladı. O günden bu yana Rodrygo, bu tür sakatlıklarda acele etmenin doğru bir seçenek olmadığının farkında olarak istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Gerçekten de kulüp, iyileşme temposunu bir gün bile olsa hızlandırmamaya kararlı bir şekilde sıkı bir plan hazırladı.

İlk önemli duraklardan biri, eylül ayının başında yaşandı. Brezilyalı oyuncu, gruptan uzakta hafif koşular yapmak için antrenman sahasına geri döndü ve o sırada sosyal medyada "Sahada yeniden koşmak ne harika bir his!" diyerek, tünelin ucunda ışığı gören birinin coşkusuyla kutlama yaptı. O hafif koşudan bugünkü topla yapılan antrenmanlara kadar, haftalarca süren yoğun bir çalışma geride kaldı.

Şimdi, top yeniden ayağına döndükten sonra Rodrygo, hâlâ aralık ve ocak arasına uzanan iyileşme yolculuğunun son aşamasıyla karşı karşıya. Önünde uzun bir yol var ve belki de en hassas bölüm bu: oyun hissini, tam fiziksel formunu ve onarım ameliyatı geçiren dizine olan tam güvenini geri kazanmak.

Carlo Ancelotti, geçen ay onun ve diğer Brezilyalı oyuncuların durumunu kontrol etmek için Valdebebas'ı ziyaret ettikten sonra ilerleyişini yakından takip ediyor; zira Brezilyalı oyuncunun, Brezilya Milli Takımı planlarında da temel bir unsur olduğunun farkında.

Ancak en kötüsü geride kaldı ve Rodrygo, bu süreçte köklü bir dönüşüm yaşayan bir takıma yavaş yavaş geri dönmeye yaklaşıyor. Sakatlık onu yalnızca oynamaktan mahrum bırakmakla kalmadı; henüz Mourinho yönetiminde antrenman yapma fırsatı da bulamadı. Mourinho, daha önce Rodrygo'yu tam formundayken hiç çalıştırmadı ve sezon hazırlık döneminde bile ona güvenemedi.