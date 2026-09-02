Baumann, Sky mikrofonuna yaptığı açıklamada, transferin sonunda ancak transfer döneminin kapanmasına saniyeler kala tamamlanabildiğini duyurdu: "DFB sistemine her şeyin yüklendiğine dair onayı aldığımızda, transfer döneminin kapanmasına 35 saniye vardı."

Bu süreçte özellikle teknoloji beklenmedik bir engel olarak öne çıktı. 2025'ten bu yana Schalke'de sportif direktör olarak görev yapan Baumann, "Eskiden faks cihazı neyse, bugün de dijital imza gibi unsurlarla dijital dünya o" dedi.

Zaman yetersizliği nedeniyle Hwang'ın sağlık kontrolü de resmi imzadan sonra yapıldı. Baumann, "Elbette bu belli bir risk ama 10 aylık bir kiralık transferde bu göze alınabilir. Üç milyon euro yatırım yapmış olsaydık, bunu yapmazdık" ifadelerini kullandı.

Schalke, 30 yaşındaki Güney Korelinin kiralık transferini dün salı günü resmileştirdi. Hwang, gelecek sezon için Wolverhampton Wanderers'tan kiralandı, edinilen bilgilere göre satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Hee-chan Hwang, FC Schalke 04 formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Junior Adamu (Freiburg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) ve Robin Gosens'in (Floransa) ardından hücum oyuncusu, Königsblau'nun dış transferdeki altıncı takviyesi oldu. Ayrıca süresi sona eren Edin Dzeko ve Loris Karius sözleşmeleri de uzatıldı.

Hwang, S04 formasıyla ilk maçına gelecek cumartesi günü, Königsblau'nun Bundesliga'da Bayern Münih'i konuk edeceği karşılaşmada çıkabilir. Schalke, ligin ilk haftasında Bundesliga'ya dönüş maçında Augsburg'a 3-0 mağlup olmuştu.