24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Frank BaumannGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

Son anda yatan transfer: FC Schalke 04 patronu, son gün çılgın dramayı açıkladı

Bundesliga
H. Hwang
Transfers
Schalke 04
Wolverhampton Wanderers

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı anlar kala FC Schalke 04, Hee-chan Hwang transferini sonuçlandırdı. Bu girişimin ne kadar kıl payı gerçekleştiğini ise sportif direktör Frank Baumann şimdi açıkladı.

Baumann, Sky mikrofonuna yaptığı açıklamada, transferin sonunda ancak transfer döneminin kapanmasına saniyeler kala tamamlanabildiğini duyurdu: "DFB sistemine her şeyin yüklendiğine dair onayı aldığımızda, transfer döneminin kapanmasına 35 saniye vardı."

Bu süreçte özellikle teknoloji beklenmedik bir engel olarak öne çıktı. 2025'ten bu yana Schalke'de sportif direktör olarak görev yapan Baumann, "Eskiden faks cihazı neyse, bugün de dijital imza gibi unsurlarla dijital dünya o" dedi.

Zaman yetersizliği nedeniyle Hwang'ın sağlık kontrolü de resmi imzadan sonra yapıldı. Baumann, "Elbette bu belli bir risk ama 10 aylık bir kiralık transferde bu göze alınabilir. Üç milyon euro yatırım yapmış olsaydık, bunu yapmazdık" ifadelerini kullandı.

Schalke, 30 yaşındaki Güney Korelinin kiralık transferini dün salı günü resmileştirdi. Hwang, gelecek sezon için Wolverhampton Wanderers'tan kiralandı, edinilen bilgilere göre satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Hee-chan Hwang, FC Schalke 04 formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Junior Adamu (Freiburg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) ve Robin Gosens'in (Floransa) ardından hücum oyuncusu, Königsblau'nun dış transferdeki altıncı takviyesi oldu. Ayrıca süresi sona eren Edin Dzeko ve Loris Karius sözleşmeleri de uzatıldı.

Hwang, S04 formasıyla ilk maçına gelecek cumartesi günü, Königsblau'nun Bundesliga'da Bayern Münih'i konuk edeceği karşılaşmada çıkabilir. Schalke, ligin ilk haftasında Bundesliga'ya dönüş maçında Augsburg'a 3-0 mağlup olmuştu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin