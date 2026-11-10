Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı kampında yeni bir darbe aldı. Real Madrid orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni, kasık bölgesinde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle bugün salı günü "Horozlar"ın antrenmanını bitmeden terk etmek zorunda kaldı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Tchouaméni'nin sakatlığının niteliğini ve ciddiyetini belirlemek amacıyla tıbbi tetkiklerden geçtiğini, oyuncunun milli takım kampından ayrılmak zorunda kalması ve Fransa'nın Uluslar Ligi'nde İtalya ile Türkiye'ye karşı oynayacağı iki maçta yer alamaması yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

Bu gelişme, Pierre Kalulu ve Marcus Thuram'ın Zidane'ın planlarından çıkarılmasının ardından geldi. Böylece Fransa teknik direktörü, yarından sonra perşembe günü oynanması planlanan İtalya ile beklenen karşılaşma ve ardından pazar günü Türkiye maçı öncesinde, birkaç saat içinde üçüncü bir oyuncuyu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Fransa Milli Takımı, Kalulu'yu dün pazartesi akşamı kadrodan çıkarmış ve yerine Wolfsburg oyuncusu Sacha Boey'i çağırmış, Thuram ise bugün salı günü kadrodan çıkarak yerine Bournemouth oyuncusu Eli Junior Kroupi dahil olmuştu.

Tchouaméni, Clairefontaine'de yapılan antrenman seansını, kasık bölgesinde ağrı hissettikten sonra tamamlayamadı. Teknik ve sağlık ekibi, oyuncunun milli takımla devam edip edemeyeceği konusundaki nihai durumunu belirlemek için kendisini ek tetkiklerden geçirmeye karar verdi.

Real Madrid oyuncusunun önümüzdeki iki maçta yer alıp almayacağı, tetkiklerin sonuçları çıkana kadar belirsiz kalıyor. Sakatlığın kampa devam etmesine izin verip vermeyeceği, yoksa Zidane'ın onu da kadrodan çıkarmak zorunda kalıp kalmayacağı bekleniyor.