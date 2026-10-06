Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maçın bilet fiyatlarındaki artış, çok sayıda sosyal medya fenomeninin biletleri gerçek değerinin kat kat üzerinde yeniden satışa sunmasının ardından büyük bir tartışmaya yol açtı.

Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına hazırlanıyor. "Tango" takımı, yarın gece Çarşamba günü başkent Buenos Aires'teki "Monumental" Stadı'nda Benin ile karşılaşacak. Karşılaşma, taraftarların ve medyanın geniş ilgisiyle karşılanıyor.

Arjantin'in "La Nación" gazetesine göre, biletlerin yüksek fiyatlarla yeniden satışa sunulması geniş çaplı bir öfkeye neden oldu. Bu işe karışanlar arasında, "Instagram" platformunda bir milyondan fazla takipçisi bulunan ve Chabu Martínez adıyla tanınan bir fenomen de yer alıyordu.

Martínez, sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Tarihin en iyi oyuncusu Lionel Andrés Messi'nin veda maçını izlemek için yeni biletler. Özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin."

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Fiyatlar 905 euroya ulaşıyor

La Nación, maçın en ucuz biletlerinin resmi platform üzerinden 53 euroya satışa sunulduğunu, ancak daha sonra 350 eurodan başlayan fiyatlarla yeniden satıldığını açıkladı.

Bazı ayrıcalıklı koltuk biletlerinin fiyatı 905 euroya ulaştı. Gazete, yeniden satıştaki bilet fiyatlarının ortalamasının, orijinal fiyata kıyasla yüzde 567 daha yüksek hale geldiğine dikkat çekti.

Yeniden satış süreci yalnızca Martínez'in durumuyla sınırlı kalmadı; Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile oynayacağı son maça olan büyük talep nedeniyle karaborsa da yoğun bir ilgiye sahne oldu.

Bu kriz Arjantinlilerin öfkesini çekti; üstelik bu durum, Benin Milli Takımı'yla ilgili bir başka krizin ardından birkaç saat sonra ortaya çıktı. Afrika ekibi maç öncesinde birçok sorunla karşılaştı; tesisler iyi değildi, oteldeki oyuncular için sıcak su yoktu, sauna arızalıydı, ekipmanlar yetersizdi, ayrıca suni çim antrenman sahası ve fitness salonu profesyonel bir takım için uygun değildi.

Ayrıca Benin Milli Takımı, 23 saat süren bir uçuşu ekonomi sınıfında yaptı ve spor analisti Jonas Bedi bilincini kaybetti.

Maçın, River Plate kulübüne ait "Monumental" Stadı'nda yaklaşık 85 bin seyirci tarafından izlenmesi bekleniyor.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni şunları söyledi: "Beş stadyumu doldurabilirdik."

Messi'nin vedası için özel kutlama

Veda gecesi, Messi'yi onurlandırmak için özel bir program içeriyor; maç başlamadan önce bir grup sanatçının müzik gösterileri sunması planlanıyor.

Ancak tören merasiminin büyük bölümü bitiş düdüğünün ardından gerçekleştirilecek. "TyC Sports" ağına göre Messi'nin bir hatıra plaketi ve özel bir forma almasının yanı sıra, stattaki dev ekranlarda bir video gösterimi yapılması bekleniyor.

Veda töreni, Messi'nin taraftarların önünde yapacağı bir konuşmayla sona erecek. Arjantin futbol tarihinin en önemli oyuncularından birine olağanüstü bir kutlamaya sahne olması beklenen bir gecede.



