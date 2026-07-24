Suudi Arabistan ekibi Hilal'in yeni kanat oyuncusu Hollandalı Crysencio Summerville'in, kadroya resmen katılmasının ardından tuhaf bir numaralı forma giymesi kararlaştırıldı.

Hilal kulübü bugün cuma günü, West Ham United'dan gelen Summerville ile önümüzdeki 4 yılı kapsayan ve 2030'da sona erecek bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Hilal kulübünün resmi mağazasına göre, Hollandalı kanat oyuncusu önümüzdeki sezon 38 numarayı giyecek; bu, yaklaşık 4 tam yıldır giymediği bir numara.

Genellikle 30'un üzerindeki numaralı formalar, altyapı kategorilerinden A takıma yükseltilen oyunculara tahsis edilir; bu da Summerville'in bu numarayı giymesini tuhaf kılıyor.

Summerville'in 38 numaralı formayı giydiği tek dönem, Leeds United ile, tam olarak 2020-2021 sezonunun sonunda, 23 yaş altı takımının oyuncusu olduğu zamandı; ayrıca A takıma yükseltildiği takip eden sezonda da bu numarayı giymişti.

2022-2023 sezonunun başında Summerville, Leeds United'da 10 numaralı formayı aldı; ardından West Ham'a transfer oldu ve orada son iki sezon boyunca 7 numaralı formayı giydi.

24 yaşındaki oyuncu, 10 numaralı formayı giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom ile 7 numaralı formayı giyen Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in bulunması nedeniyle bu iki formadan birini giyemedi.

Oyunculardan birinin veya ikisinin de ayrılmasıyla, özellikle Hilal'in her ikisinden de vazgeçmek istediğini teyit eden haberlerin ışığında, Summerville'in bu iki formadan birini yeniden giymesi bekleniyor.