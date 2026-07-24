Hilal, Roshn Suudi Ligi'nin en dikkat çekici yeteneklerinden biriyle anlaşmak için Kadisiye ile bir rekabete girdi. Bu gelişme, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile resmi olarak anlaşmanın tamamlanmasının ardından yaşandı.

Hilal kulübü bugün cuma günü, West Ham United'dan gelen Summerville ile önümüzdeki 4 yılı kapsayan ve 2030'da sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Hilal'in Summerville ile anlaşmanın ardından yeni bir transfer üzerinde, tam olarak da genç Er-Riyad kulübünün orta saha oyuncusu Ahmed es-Siyahi üzerinde düşünmeye başladığını belirtti.

Gazete, Kadisiye kulübünün es-Siyahi ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, ancak son saatlerde Hilal'in devreye girerek transferde rakip haline geldiğini açıkladı.

Er-Riyad, düşük bedel nedeniyle Kadisiye'nin ilk teklifini reddetmiş, bunun üzerine doğulu kulüp bedeli artırmaya ve teklife takım arkadaşı Sultan Harun'un da dahil edilmesine karar vermişti.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Roshn Ligi'nin güçlü bir şekilde yükselen yeteneklerinden biri olarak bazı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

Yaşının küçüklüğüne rağmen es-Siyahi, geçtiğimiz sezon Suudi Ligi'nde Er-Riyad kulübünün ilk takımıyla 19 maçta forma giydi; bu maçlarda gol atmayı ya da gol pası vermeyi başaramadı.

Hilal'in, Summerville öncülüğünde bu yaz transfer döneminde şimdiye kadar 6 transfer gerçekleştirdiğini hatırlatalım; bunlara ek olarak Muhammed el-Uveys, Sabri Dahl, Abdullah el-Enezi, Muhammed es-Sarnuh ve Nevaf el-Habeşi de kadroya katıldı.