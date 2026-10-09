Mısır Hakem Komitesi Başkanı İsam Abdülfettah, Somali Futbol Federasyonu'ndan hakem Ömer Artan'ın Mısır Ligi'ndeki maçları yönetmesi için resmi bir talep aldığını açıkladı ve Mısır Futbol Federasyonu'nun onayını beklediklerini belirterek bu adıma karşı olmadığını vurguladı.

Abdülfettah, televizyonda yaptığı açıklamalarda Artan'ın kendisiyle iletişime geçtiğini, ancak bunu Ahli-Zamalek maçını yönetmek için yapmadığını söyledi ve şunları ekledi: "Somali Federasyonu'ndan Mısır Ligi'nde hakemlik yapmayı talep ettiği resmi bir mektup gönderdi, buna karşı değilim, ancak Mısır Federasyonu'nun onayını bekliyoruz. Futbol Federasyonu onaylarsa, kendisini en kısa sürede Mısır Ligi'nde ağırlayacağız."

Derbi hakeminin seçilme perde arkası

Hakem Komitesi Başkanı, Mısır Ligi'nin altıncı haftası kapsamında 11 Ekim Pazar günü Kahire Stadı'nda oynanması planlanan Ahli-Zamalek derbisini yönetmek üzere Slovenyalı hakem Rade Obrenoviç'in seçilmesinin perde arkasına da değindi.

Abdülfettah, komitenin Avrupa'nın beş büyük liginin federasyonlarıyla temasa geçtiğini, ancak Almanya, İngiltere ve İtalya'nın hakem gönderme konusunda özür dilediğini, Portekiz'in yanıtının ise geç geldiğini ve mevcut ekibin elit düzeyde olmadığını, aynı durumun İspanya seçenekleri için de geçerli olduğunu belirtti.

Komite, kendisinin birkaç hakemle bizzat iletişime geçtiğini, ancak özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere mevcut taahhütleri nedeniyle özür dilediklerini, bunun ardından komitenin ülkesinin en iyisi olarak nitelendirdiği Slovenyalı hakem üzerinde karar kıldığını ekledi.

Yabancı hakemliğe karşı tutumu

Abdülfettah, hakemleri savunarak hakemliğin maruz kaldığı eleştirilerin sadece Mısır'la sınırlı olmadığını, İspanya ve diğer büyük ülkelere kadar uzandığını belirtti ve hakemin çoğu zaman futbol sisteminin en zayıf halkası olduğunu değerlendirdi.

Hakemliğin taraftarların gözünde güçlü bir unsur haline gelmesinin zor olduğunu söyledi ve İspanya, Fransa ve İtalya liglerinin, hakemlik düzeyi ne olursa olsun maçlarını yönetmek için yabancı hakemlere başvurmadığını ekledi.

Mahmud Aşur'un durumunun gerçeği

Hakem Mahmud Aşur'un durumuyla ilgili olarak Abdülfettah, yaşananları en doğru şekilde tanımlayan ifadenin "özür dileme" olduğunu belirtti ve Aşur'un en baştan beri medya alanında çalışmak istediğini, görüşmelerin ardından komiteye katılmayı kabul ettiğini, daha sonra ise saygı duyduğunu vurguladığı nihai kararını verdiğini ifade etti.

Ayrıca, hakemlerin psikolojik yönlerini iyileştirmek amacıyla bireysel seanslar düzenleyerek ve gelecekte psikolojik destek uzmanlarından yararlanarak bazı adımlar atıldığını açıkladı; bazı hakemlerin hayal kırıklığı nedeniyle halihazırda psikologlara başvurduğunu belirtti.