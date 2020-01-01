Solskjaer'den Van Persie'ye çok sert yanıt

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın eski golcüsü Robin Van Persie'nin kendisi hakkında yaptığı eleştirilere sert bir cevap verdi.

Premier Lig'in 21. haftasında 'in 'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından bir televizyon programında yorumlar yapan Robin Van Persie, Kırmızı Şeytanlar'ın çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'i eleştirmişti.

Van Persie, Solskjaer'in maç sonu verdiği röportajda gülümsemesinin yanlış olduğunu ve Norveçli çalıştırıcının daha sert olması gerektiğini söyleyip şöyle devam etmişti: "Böyle bir maçtan sonra gülümseyebildiğini görüyorum. Gülecek zaman değil. Daha sinirli olmalı. Görünüşe bakılırsa United oyuncuları ondan korkmuyor."

Solskjaer ise FA Cup üçüncü turunda Wolverhampton ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında bu eleştirilere cevap verdi. 46 yaşındaki teknik adamın cevabı sert oldu:

"Ben Robin'i tanımam, Robin de beni tanımaz. Benim yönetim şeklimi eleştirmeye hakkı yok. Ben değişmeyeceğim, orası kesin. Evet, Robin benim 20 numaralı formamı almış olabilir ve muhtemelen benden alabileceği tek şey de o. Çünkü ben Orta Çağ'da değilim."