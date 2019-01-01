Solskjaer’den Real Madrid’e: “Pogba burada mutlu!”

Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Real Madrid’e gitmenin hayalini kursa da Solskjaer, onu takımda tutmak istiyor.

Son dönemde ile sık sık adı geçen 'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, bu dedikodular ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid’in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış hocası Zinedine Zidane'a olan hayranlığını da dile getirerek şunları söyledi: “Her zaman söylediğim gibi, Real Madrid’de oynamak her futbolcunun rüyası. Zidane gibi bir hocayla çalışmak da öyle. Real Madrid, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ancak şu anda Manchester United’dayım. Gelecekte ne olacağı bilinmez; şu anda Manchester’da mutluyum.”

Pogba’nın bu açıklamalarını karşılıksız bırakmayan Zidane, onu çok iyi tanıdığını ve beğendiğini söylerken, “Gerçekten farklı bir oyuncu. Yetenekleri sayesinde birçok şeyi başarabilir. Nasıl atak yapacağını da nasıl defans yapacağını da biliyor. Ancak, o benim futbolcum değil. Manchester United’da oynuyor ve bu duruma saygı duymalıyız. Madrid’i sevdiğini hep söylerdi zaten.” ifadelerini kullandı.

Bu karşılıklı açıklamalar, Pogba’nın Real Madrid’e gideceği yönündeki dedikoduları daha da güçlendirdi. Ancak Manchester United’ın geçtiğimiz hafta 3 yıllık sözleşme imzaladığı hocası Solskjaer, Pogba’yı göndermeyi düşünmüyor.

Jose Mourinho yönetiminde formunun düşmesinin ardından Pogba’yı yeniden canlandıran Solskjaer, “Pogba, kendisine Fransız efsanesi Zidane ile ilgili yöneltilen genel bir soruyu kibarca yanıtlayan çok nazik bir futbolcudur. Ancak burada gayet mutlu. Gelecek planlarımızın da büyük bir parçası. Takımı onun etrafında kurmayı seviyorum ve bu durum hiç değişmedi. Pogba’nın, futbol hayatında da futbolun dışında da bir parçamız olmasını istiyoruz. O, çok iyi bir futbolcu. Oyun oynama stilimizde etkili olmasını istiyoruz. Bazen 8 numara oynamasını, bazen oyunu kontrol etmesini, bazen de derin oyun kurucu olmasını. Kendisi için net bir oyun stili belirlemedik, aklımızda 3-4 seçenek var. Paul ile ilgili güzel olan da bu ya; hepsini oynayabiliyor!”