Solskjaer'den itiraf: "Çok yolumuz var"

Norveçli teknik adam, Paris-Saint Germain'e 2-0 kaybedilen maçın ardından takımının durumunu değerlendirdi.

Ole Gunnar Solskjaer, takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında gösterdiği performansın ardından takımının seviyesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırmızı Şeytanların başında çıktığı 11 maçta yenilmeyen Solskjaer, rakibinin Neymar ve Cavani gibi oyunculardan yoksun olmasına rağmen, 2-0'lık mağlubiyeti önleyemedi.

Takımının önemli oyuncularından Pogba'nın kırmızı kart görmesi, Jesse Lingard ve Anthony Martial'in sakatlıkları; Norveçli hocanın canını sıktı.

Maçtan sonra BT Sport'a konuşan Solskjaer, "Maç düşündüğümüz gibi gidiyordu. Yediğimiz ilk gol basit bir hataydı. Bütün momentumu değiştirdi. Bir süredir böyle maçlara çıkmamış bir takımız. Bu mağlubiyet sezonumuz için belirleyici olmaz." diye konuştu.

United'ın bulunduğu durumu rakibiyle kıyaslayan Norveçli teknik adam, "Katetmemiz gereken çok yol var. Dinlenme şansımız yok. Bugün üst seviye takımların bize kıyasla ne durumda olduğu gerçeğiyle yüzleştik." diye ekledi.

Martial ve Lingard'ın yaşadığı sakatlıklarla iligili de konuşan Solskjaer, "Kas sakatlanmaları oldukları için bir kaç gün beklememiz lazım. Sakatlıklar bahane olamaz. Oyuna dahil olan Mata ve Sanchez'de kaliteli isimler." diye konuştu.

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