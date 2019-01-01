Solskjaer'den geri dönüş yorumu: "Tıpkı eski günlerdeki gibi"

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Southampton karşısında aldığı dramatik galibiyet "Tıpkı eski günlerdeki gibi" sözleriyle yorumladı.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımının Old Trafford'da Southampton'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ettiği mücadeleyle ilgili konuştu. 88. dakikasına 2-2'lik eşitlikle girilen mücadeleyi Manchester ekibi, Lukaku'nun 88. dakikada kaydettiği golle kazandı.

Sözlerine "Tıpkı eski günlerdeki gibiydi" diyerek başlayan Solskjaer, "Maç boyunca yorgun olduğumuzu unuttuk ve tek hedefimiz topu kaleye göndermekti" dedi.

Devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşmaya değinen Solskjaer, "Daha hızlı oynamamız gerektiğini ve girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırmamız gerektiğini söyledim." şeklinde konuştu.

Romelu Lukaku'dan da övgü dolu sözlerle bahseden Manchester United Menajeri, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kaliteli bir golcü ama onu kalenin önünde daha fazla görmemiz gerekiyor. Her antrenmanda ekstra çalışmalar yaptığını söyleyebilirim"