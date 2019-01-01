Solskjaer: Transferlerde son sözü ben söylerim

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, transfer söylentileri hakkında açıklama yaptı.

'ın 46 yaşındaki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, transfer dedikodularının başlaması üzerine gönderilecek ve alınacak oyuncularla ilgili son sözün kendisinde olduğunu belirtti.

Ara transfer dönemi için Erling Haaland başta olmak üzere birçok futbolcuyla adı geçen takımı ile ilgili Solskjaer şunları söyledi:

"Transferlerde her zaman son sözü ben söylerim. Ben onay vermedikçe kimse kapıdan içeri giremez. Transfer sürecine kulübün başka bölümleri dahil olsa bile bu böyle olmak zorunda."

"Ben menajerle pek konuşmam çünkü transferin para bölümüyle benim işim yok. Ancak biri Manchester United futbolcusu olacaksa son karar bana ait olmalı."

Bir süredir sakatlıkla mücadele eden ve sahalardan uzak kalan Paul Pogba'nın da takımdan ayrılmasının gündemde olması üzerine Solskjaer şöyle söyledi:

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"Söyleyebileceğim tek şey sahalara dönmek için Paul'un elinden geldiği kadar çalışıyor olduğu. Sahalara döner dönmez onu yeniden gülerken göreceksiniz. Paul, Manchester United'ın bir oyuncusu ve biz ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. O dünyanın en iyilerinden biri ancak sağlığına kavuşmaya ihtiyacı var."

"Oyuncuların zaman zaman sakatlanmaya hakkı var. Bir keresinde 18 ay futbol oynayamamıştım ve elbette düğünlere, etkinliklere katıldım, farklı farklı şeyler yaptım. Yine de benim için kötü bir süreçti çünkü futbol oynayamıyordum. Paul gibi uzun süre futboldan uzak kalmak bir futbolcu için olabilecek en kötü şey; çünkü herkes oynamak, sahada olmak ister. Böylesi sakatlıklar bir futbolcu için zihinsel bir testtir adeta; çünkü bunda daha cesaret kırıcı bir şey yoktur."

"Pogba antrenmanlara döndü, bu bizim için bir adım sayılır. Ona baskı yapmayacağım, iyileşmesi nasıl hissettiğine bağlı. Eğer kendini fit hissediyorsa fittir. Onun kalitesinde bir oyuncudan mahrum kalmak elbette ki çok sinir bozucu, ancak bu futbolun bir parçası. Her zaman en güçlü kadronuzu sahaya sürmek istersiniz; fakat alternatif planlarınız da olmak zorunda. Takımın geri kalanı Pogba'nın yokluğunda sorumluluk aldı ve durumu iyi idare etti."