Solskjaer: Pogba daha da iyi oluyor

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın Aston Villa galibiyetindeki performansını övdü.

Sakatlık şanssızlığını üzerinden atamayan ve yaz aylarında Korona virüse yakalanan Paul Pogba, Aston Villa karşısındaki performansıyla menajerinin onayını aldı.

Zirve yarışına ortak oldukları Aston Villa galibiyetinin ardından Sky Sports'a konuşan Solskjaer, Pogba için, "Giderek daha iyi, fit ve zinde bir hale geliyor." şeklinde konuştu.

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Pogba'ya fiziksel olarak ihtiyaçları olduğunu belirten menajeri, "Bugün iyi oynadı. Pogba, rakip oyuncuları uzaklaştırıp topa sahip olmamızı sağlayan oyuncularımızdan." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Öte yandan Premier Lig'de üst sıralarda yer almaktan memnun olduğunu söyleyen Solskjaer, "Üç puandan memnunuz. Performansımız iyiydi ve pozisyonlar yarattık. Bir yılda çok fazla gelişme gösterdik. Daha zinde, daha fit ve daha güçlü bir hale geliyoruz." dedi.

Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Kırmızı Şeytanlar, sahadan 2-1 galip ayrılarak 33 puana ulaştı ve zirve yarışına ortak oldu.