Solskjaer, Martial'in performansının arkasındaki sırrı anlattı

Fransız oyuncu, Manchester United'ın Bournemouth'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle kariyerinde ilk defa bir sezonda 20 gol barajına ulaştı

'ın teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer, Anthony Martial'in "9 numara" pozisyonunda oynmasının bu sezon 20 gole ulaşmasında büyük etkisi olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz ay oynanan Sheffield United maçında kariyerinde ilk defa hat-trick yapan Martial, karşısında attığı golle bir sezonda ilk kez 20 gol barajına ulaşmış oldu.

24 yaşındaki oyuncu 2019-20 sezonunda Premier Lig'de 15, UEFA 'nde 3, İngiltere Federasyon Kupası'nda ve Lig Kupası'nda ise 1'er gol kaydetti.

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Premier Lig'de ilk 3 mücadelesini sürdüren, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna devam eden Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer, Fransız oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anthony çok çalışıyor ve 9 numara pozisyonuna uyum sağlamak istiyor. Maç içerisinde Rashford ile pozisyon değişimi de yapabiliyorlar. Bournemouth maçında sol kanattan aldığı topu çok güzel bir vuruşla ağlara gönderdi. " ifadelerini kullandı.

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Manchester United'da formunu artıran bir diğer isim ise Mason Greenwood...

18 yaşındaki yıldız adayı, Bournemouth karşısında attığı golle bu sezon profesyonel arenada 15 gole ulaştı ve Wayne Rooney'nin ardından bunu başaran en genç Manchester United oyuncusu oldu.

Solskjaer genç oyuncusunu "Manchester United için oynamayı becerebiliyorsanız, dünya üzerindeki bütün takımlarda oynayabilirsiniz. Mason, çoğu futbolcuda olmayan çok fazla özelliğe sahip." sözleriyle övdü.