Solskjaer: Klopp takımını dört yılda kurdu

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'daki geleceğine dair sabır gösterilmesi gerektiğini söylerken, Liverpool'u örnek gösterdi.

Premier Lig'de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrası geleceği tartışılmaya başlayan Ole Gunnar Solskjaer, düzeltilmesi gereken birçok şey olduğunu ifade ederken bunun için de zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Bana göre bir şeyleri gerçekleştirmek için birçok yolumuz var. Jürgen Klopp, bugünkü takımını dört yılda kurdu ve şu an harika gidiyorlar. Bizim için hızlı bir düzelme olmayacak. Bir transfer döneminde 8-10 oyuncu alamayız. En başta uygulamaya konulan plana sadık kalmalısınız. İşimin içindeyken planı birçok kez değiştirmeyeceğim. Kulüp ile görüştüm ve plana sadık kalacağım. Tüm konuşmamız olumlu geçti" ifadelerini kullandı.

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Aralık 2018 yılında Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Solskjaer sözlerine şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımız ne yaptığımızı biliyor. Başladığımız şeyi bitirmemiz gerektiğini biliyorlar. Antrenmanlarda her şey yolunda ancak kazanamadığımız için biraz çökmüş durumdalar. Ancak işler kötüyken biliyorsunuz ki bir noktada doğru gitmeye başlayacak."

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile karşılaşacak.