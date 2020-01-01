Solskjaer: Guardiola, Ferguson kadar etkili değil

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola arasında kıyaslama yaptı.

'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

City'nin 48 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın Premier Lig'deki en etkili teknik direktör olmadığını söyleyen Solskjaer, bu unvanın Sir Alex Ferguson'a ait olduğunu söyledi.

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"Pep Guardiola'nın Premier Lig'e çok büyük bir etkisi olduğunu söylemeliyim. 'da göreve başladığından beri Pep'in çalıştırdığı tüm takımlara hayran kaldım. Ancak şunu belirtmem gerekir ki benim altında çalıştığım hoca Premier Lig'in en etkili hocasıydı."

"Guardiola gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri. Bilgeliğini nereden aldığını da görebilirsiniz. Hayattayken Johan Cruyff ile tanışma ve konuşma şerefine nail oldum. İkisi arasındaki benzerlikleri görebiliyorsunuz."

"Guardiola'nın dönemi ile Ferguson'un dönemi arasında farklar var. Manchester City'nin sahipleri değiştiğinde hedeflerinin büyük olduğunu biliyordunuz. Pep'in takımına hayranlık duyuyorum. Çıtayı çok yükselttiler. Biz, bize göre, hala dünyanın en büyük kulüplerinden biriyiz. Bunun biraz zaman aldığını da biliyoruz."