Solskjaer: 2-3 transfere ihtiyacımız var

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, AZ Alkmaar maçının ardından transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez gibi yıldızlarını gönderen Kırmızı Şeytanlar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

UEFA L Grubu son maçında AZ Alkmaar'ı 4-0 mağlup eden 'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maç sonu yaptığı açıklamalarda transfer konusu üzerinde durdu.

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Spesifik isimler üzerinde yoğunlaşmayacaklarını belirten Solskjaer, "Birçok pozisyonu güçlendirmeyi planlıyoruz. Diğer takımlarla kıyaslandığında uzun bir sezon boyunca rotasyona gidebilecek derinlikte bir kadromuzun olabilmesi için 2-3 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Kimleri transfer edeceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapıdan çıkarak A takıma giren ve AZ Alkmaar maçında 2 gol kaydeden Mason Greenwood hakkında da konuşan Solskjaer şunları söyledi:

"Greenwood için yeni bir olay değil, bunu hep yapıyor ve yarın da muhtemelen antrenmana gelip birkaç gol daha atar. Her zaman yaptığı şey, gol atmak onun doğasında var. O doğuştan bir futbolcu. Ne kadar çok kaleye yaklaşırsa o kadar çok tehlikeli oluyor. Sağ ya da sol ayak fark etmez, rakip savunma için adeta bir kabus gibi. Kafa vuruşlarını geliştirmesi gerek. Sonra tam anlamıyla bir santrfor olacak."