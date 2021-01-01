Transfer

Sokratis, Genoa'ya katılacak

Goal
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Sokratis Arsenal 2019-20
Getty Images
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Sokratis Papastathopoulos'un Genoa'ya imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, Sokratis yarışından eli boş dönebilir.

Gianluca Di Marzio'da yer alan habere göre; Yunan savunmacı Sokratis Papastathopoulos, eski takımı Genoa'ya gidecek.

İtalyan ekibi, 32 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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    Devre arası transfer döneminde kadroda oynatmadığı oyuncuları satmak isteyen Arsenal, bu yüzden Sokratis'i de elinden çıkarmak istiyor. 

    Sokratis'in sosyal medyada Mesut Özil'in paylaşımını beğenmesi üzerine oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilmişti. Yunan futbolcu, Mikel Arteta'nın uzun süre kadro dışı bıraktığı bir diğer isim Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğenmişti.

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