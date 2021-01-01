Sokratis, Genoa'ya katılacak
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Fenerbahçe, Sokratis yarışından eli boş dönebilir.
Gianluca Di Marzio'da yer alan habere göre; Yunan savunmacı Sokratis Papastathopoulos, eski takımı Genoa'ya gidecek.
İtalyan ekibi, 32 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Devre arası transfer döneminde kadroda oynatmadığı oyuncuları satmak isteyen Arsenal, bu yüzden Sokratis'i de elinden çıkarmak istiyor.
Sokratis'in sosyal medyada Mesut Özil'in paylaşımını beğenmesi üzerine oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilmişti. Yunan futbolcu, Mikel Arteta'nın uzun süre kadro dışı bıraktığı bir diğer isim Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğenmişti.