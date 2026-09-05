Ayoub El Kaabi cumartesi günü korkunç bir sakatlık yaşadı. Olympiakos’un 33 yaşındaki golcüsü, Volos NFC kalecisiyle sert şekilde çarpıştı ve bu sırada bacağını kırdı.

İlk yarının sonlarına doğru El Kaabi, bir takım arkadaşı tarafından derine gönderildi. Top için yaşanan mücadelede Faslı milli oyuncu, uzattığı bacağıyla Volos kalecisi Marios Siabanis’e çarptı.

El Kaabi hemen durumun kötü olduğunu anladı, panik içinde kollarını havaya kaldırdı ve bacağının aldığı hali görünce çığlık attı.

El Kaabi doğrudan hastaneye kaldırıldı ve burada acil ameliyata alındı. Siabanis ise yaşanan olayın ardından tamamen yıkıldı, ancak 1-1 sona eren karşılaşmada oyuna devam etti.

Bu arada El Kaabi, Olympiakos’ta maçı erken tamamlayamayan tek oyuncu değildi. Lorenzo Pirola da El Kaabi gibi ilk yarının bitimine saniyeler kala sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. İkinci yarıda ise Joel Roca, omzunun çıkması nedeniyle mecburen kenara geldi.