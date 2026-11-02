Uzatma dakikalarının 7'nci dakikasında skor 2-2'yken ev sahibi Tenerife, kendi yarı sahasından uzun bir topla kontra atağa çıktı. Pas, gözlerini topa dikerek rakip kaleye doğru koşan forvet de Miguel'e gönderilmişti.

Ancak orta saha çizgisini geçtikten kısa süre sonra 30 yaşındaki futbolcunun koşusu aniden sona erdi. Çünkü topa doğru o da süratle koşup sıçrayarak topu uzaklaştırmaya çalışan Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert biçimde çarpıştı. Owono doğrudan kırmızı kart görürken de Miguel yerde kıvranıyordu. Andorralı bir oyuncu, yerdeki de Miguel'in yanına ilk ulaşan isim oldu. Ona baktıktan sonra hemen telaşla el sallamaya ve kenar çizgisine doğru işaretler yapmaya başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre de Miguel, hastaneye götürülürken ambulans içinde kalp krizi geçirdi ve sağlık görevlileri tarafından hayata döndürüldü. CD Tenerife'nin açıklamasına göre Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan de Miguel, baş ve göğüs bölgesindeki ciddi yaralanmalara rağmen "stabil durumda".

Her iki takımın oyuncuları da olaydan gözle görülür biçimde sarsıldı. De Miguel'in bazı takım arkadaşlarının gözleri doldu. Hakem Manuel Perez, Owono'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından maçı derhâl tatil etti.

FC Andorra'dan yapılan açıklamada, "Bugünkü maçta yaşadığı ağır olayın ardından Jesus de Miguel'e tüm desteğimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede iyileşmesini umuyoruz" denildi.

Akşam boyunca İspanya'nın farklı liglerinden çok sayıda kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bunlar arasında rekor şampiyon Real Madrid, FC Valencia ve Rayo Vallecano da vardı.