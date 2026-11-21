Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki sonuçlarının ardından Fransa'daki popülaritesinden bir miktar kaybetti.

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Spor sitesi Foot Mercato'nun aktardığına göre, Odoxa'nın Winamax ve RTL radyosu adına yaptığı ankette Zidane'ın popülaritesi, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ikinci kampının ardından 3 puan geriledi.

Bu küçük düşüşe rağmen Zidane, Fransızlar arasındaki büyük popülaritesini koruyor. Fransızların %83'ü, 10 numaralı formayı giymiş eski yıldız hakkında hâlâ olumlu görüşe sahip. Bu oran futbolseverler arasında %90'a çıkıyor.

Fransa Milli Takımı'na gelince, göstergeler düşüş eğilimine girdi. Takımın popülaritesi 6 puan gerileyerek önceki ankette %75 olan seviyeden %69'a indi. Bununla birlikte bu seviye, son 10 yılda kaydedilen en yüksek oranlar arasında yer alıyor.

Futbolseverler, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk dönemine ilişkin bilanço konusunda da ikiye bölündü. Yaklaşık yarısı (%47), takımın Didier Deschamps dönemine kıyasla daha az güçlü olduğunu düşünürken, %49'u Fransa Milli Takımı'nın performansının geliştiğine inanıyor.

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Ankete göre, eylül ve ekim aylarındaki kamplarda hâkim olan heyecanın azalmaya başladığı görülüyor.

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Zinedine Zidane'ın taktik tercihleri ve ilk 11 tercihleri, 15 puanlık bir düşüşle %74 olumlu görüş aldı.

Oyun kalitesine yönelik değerlendirme de 17 puan düşüşle %68'e, Fransa Milli Takımı'nın genel seviyesine yönelik değerlendirme ise 22 puan düşüşle %65'e gerileyerek kayda değer bir düşüş yaşadı.

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Zidane, Fransa Milli Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçta çalıştırdı. Fransız teknik adam, göreve Türkiye ve Belçika'yı aynı skorla, 1-0 yenerek başladı.

Ardından Fransa, İtalya ile 1-1 berabere kaldı ve sonrasında Belçika'yı 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etti.

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Beşinci haftada deplasmanda İtalya'ya 1-3 mağlup olan Fransa, ardından Türkiye'yi 2-1 yenerek yeniden yoluna girdi.

Grubunu lider tamamlayan Fransa, çeyrek finalde İspanya ile zorlu bir randevuya çıkacak.