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Şok: Vinicius, Villarreal maçının kadrosundan çıkarıldı

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Vinicius Junior
İspanya

Mourinho, Vinicius yerine Diomande'yi tercih ediyor

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın sekizinci haftasında cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edeceği Villarreal karşısında sahaya süreceği kraliyet ekibinin ilk 11'ini açıkladı.

Mourinho, Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ı ilk 11'in dışında bırakmayı tercih ederek onu yedek kulübesinde oturttu.

Buna karşılık Portekizli teknik adam, Fildişi Sahili'nden Yan Diomande'yi ilk 11'de sahaya sürdü ve onu hücum hattında Jude Bellingham ile Kylian Mbappe'nin yanında görevlendirdi.

Ayrıca Fede Valverde, Madrid derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından forma giyip giyemeyeceğine dair kuşkulara rağmen ilk 11'de yer aldı.

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Rüdiger, Konate, Carreras, Trent Alexander-Arnold

Orta saha: Fede Valverde, Arda Güler, Tchouameni

Hücum: Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe


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