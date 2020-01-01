ŞOK: Malatya'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

Yeni Malatyaspor, sürpriz bir kararla, Sergen Yalçın'la yollarını ayırdığını duyurdu.

, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı siyahlı ekibin başkanı Adil Gevrek, twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."

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Beklenmeyen karar

Takımıyla devre arası kampı geçiren Sergen Yalçın, ayrıca bu sabah da ekibiyle antrenmana çıkmıştı. Henüz her iki cepheden de ayrılığın net bir sebebi açıklanmadı.

2019/20 seznonun başında Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzalayan Yalçın, bu sezon sarı siyahlı takımın başında 24 resmi maça çıktı. Lig, kupa ve elemerinde mücadele eden sarı siyahlı ekip 24 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 de mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de 24 puan toplayan Yalçın'ın ekibi, ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlamıştı.