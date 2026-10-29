Şok karar: Mahkeme Ivan Toney'i Euro 2028'den mahrum mu bırakacak?

Suudi Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, mahkemenin aldığı bir kararla Avrupa Uluslar Kupası "Euro 2028" turnuvasında ülke milli takımından uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra büyük bir şok yaşadı.

Toney, bugün perşembe günü İngiltere'deki Southwark Taç Mahkemesi önünde, geçtiğimiz 6 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir gece kulübünde Saber da Silva adlı bir adama saldırmak suçlamasıyla yargılandı.

"Sky Sports" ağı, Ivan Toney'nin gece kulübünde adama saldırdığını reddettiğini ve kendisine yöneltilen suçlamadan masum olduğunu vurguladığını belirtti.

Ağ, hâkim Chris Hehir'in duruşma için 12 Haziran 2028 tarihinde yeni bir tarih belirlediğini ve İngiliz forvetin şartsız kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

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İngiliz "Sun" gazetesine göre hâkim bu uzun ertelemeden dolayı özür diledi ve şöyle konuştu: "Bu çok uzak bir tarih ve bunun için üzgünüm. Ancak bildiğiniz gibi mahkemeler büyük bir baskı altında çalışıyor."

İlginç olan ise, duruşmanın yeni tarihinin, 9 Haziran ile 9 Temmuz 2028 arasında İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Uluslar Kupası "Euro 2028" turnuvası sırasına denk gelecek olması.

Ivan Toney, özellikle "Üç Aslan"ın bronz madalya kazandığı Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda ilk on bire girmeyi başaramamasının ardından, Avrupa turnuvasında ülkesinin milli takımıyla yer almayı hayal ediyor.