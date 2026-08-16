Basın raporları, Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom de Oliveira'nın süregelen yaz transfer döneminde ayrılığa yaklaşmasının ardındaki gerçek sırrı ortaya çıkardı.

Çeşitli haberler, Malcom'un "Lider" formasıyla sergilediği üstün performanslara rağmen, Diriyah ile 3 sezonluğuna transfer konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.

Ayrıca oku.. Öfke ve yalanlamalara rağmen: Birkaç saat Malcom'un Hilal ile yolculuğunu bitiriyor

Medya mensubu Abdullah el-Hüneyyan'ın "El Arabiya FM" radyosunda aktardıklarına göre, Malcom'un Hilal'den ayrılmasının ardındaki sır ya da temel neden, Hilal taraftarlarıyla olan kötü ilişkisi.

El-Hüneyyan, Malcom'un kulübe çok şey verdiğini, ancak yönetimin onun takımdaki döneminin sona erdiğini ve yeni oyuncularla kan tazelemesi gerektiğini düşündüğünü doğruladı.

Hilal'in, süregelen yaz transfer döneminde Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto ile transfer anlaşmasını sonuçlandırması bekleniyor.