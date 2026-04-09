Şok... FIFA, 10 Suudi kulübünün lisansını askıya aldığını duyurdu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), en son oyuncu transferi yasağı uygulanan kulüpler listesine 10 Suudi kulübü dahil etti.

FIFA'nın transfer yasağı uygulanan kulüpler listesinde Al-Khaloud, Al-Ahda, Al-Safa, Al-Watan, Al-Qaisumah, Abha, Al-Sha'la, Al-Jubail, Al-Batin ve Al-Majd yer aldı.

Bazı haberlerde, Al-Ta'i'nin transfer yapmasının yasaklandığı belirtilmişti, ancak takımın adı FIFA listesinde yer almadı.

Al-Khaloud, Suudi Arabistan Pro League'de mücadele ediyor ve 28 maçta 26 puan toplayarak şu anda 14. sırada yer alıyor.

Ayrıca okuyun

Kulüpler Birliği, El-Şenawi'yi sert bir cezayla şok etti