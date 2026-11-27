Hollanda ekibi PSV Eindhoven, iki takım arasındaki karşılaşmada taraftarlarının maruz kaldığı muamele nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Real Madrid'e şikâyette bulundu. Yüksek riskli olarak sınıflandırılan maçın güvenliği için Hükümet Temsilciliği tarafından 1.800'den fazla kişi görevlendirilmişti.

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Olayın ayrıntıları, bir taraftarın Santiago Bernabéu Stadı'nın tribünlerinde kendisi ve oğlu için yan yana iki koltuk ayırtmasına dayanıyor. Babaya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde 631 numaralı koltuk, oğluna ise 625 numaralı koltuk verilmişti.

Ancak baba ve oğul, salı günü Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki maçı izlemek için stada gittiklerinde, giriş noktalarını belirleyen organizasyon prosedürleri gereği ayrı ayrı içeri girmeleri gerektiğinin söylenmesiyle şaşkına döndü. Olay, ikisinin de gözyaşlarına boğulmasıyla sona erdi.

PSV Eindhoven Taraftarlar Birliği, yaptığı açıklamada olayın ayrıntılarını aktararak Hollanda kulübünün taraftarlarının Madrid'de maruz kaldığı muameleyi anlattı. Açıklamada şikâyetlerin bekleme kuyruklarında başladığı ve deplasman tribünlerindeki tuvaletlere kadar uzandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Biz futbol taraftarıyız, suçlu değiliz.”

PSV Eindhoven taraftarları kulüpten adım atmasını istiyor

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PSV Eindhoven taraftarları, uzun bekleme sürelerini ve kuyrukta beklerken ense kısımlarına cop darbeleri almalarını kınadı.

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Taraftarların anlattıklarına göre süreç, ilk kontrol noktasında bilet ve pasaport kontrolüyle başladı. Ardından sıkı bir aramadan geçirilen taraftarlar, bu sırada taşınabilir şarj cihazları, ruj ve elektronik sigaralar dahil bazı eşyalarını teslim etmek zorunda kaldı.

Önlemler bununla da sınırlı kalmadı. Taraftarlardan girişte yeniden aramadan geçmeleri istendi, hatta bazıları tuvalete giderken bir kez daha arandı.

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Birlik, taraftarların hizmet alanından geçtikten sonra koltuklarına dönebilmek için pasaportlarını ve biletlerini yeniden göstermek zorunda kaldığını da ekledi.

Kulüp sözcüsünün Eindhovens Dagblad gazetesine aktardığına göre PSV Eindhoven, Real Madrid ve UEFA ile sonrasında gerçekleştirilen toplantıda olayla ilgili şikâyetlerini dile getirdi.

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Taraftarlar Birliği, mağdur olan taraftarların yaşadıklarını kıta genelindeki futbol taraftarı dernekleri aracılığıyla UEFA'ya iletmek istiyor.

Madrid Hükümet Temsilciliği, deplasman ekibinden 4.225 taraftarın izlemesi beklenen maç için bir güvenlik planı uygulanacağını duyurmuştu. Operasyonu güvenlik makamları koordine etti; aralarında polis memurları, acil durum personeli, güvenlik görevlileri ve iki kulübe bağlı görevlilerin bulunduğu 1.800'den fazla kişi görev aldı.

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Bu, Real Madrid'in stadında yaşanan türünün ilk olayı değil. Takımın 16 Eylül 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta da Fransız ekibinin taraftarları stada girerken benzer bir olay yaşanmıştı.

Ulusal Polis güvenlik kordonu oluştururken Real Madrid'e bağlı özel güvenlik görevlileri taraftarları tek tek aradı. Bazılarından tişörtlerini ve ayakkabılarını çıkarmaları istendi; taşınabilir şarj cihazları, elektronik sigaralar, çakmaklar ve şişelere el konuldu. Maç öncesinde stadın çevresinde polise yönelik suçlamalar yapıldığına dair haberler de gündeme geldi.