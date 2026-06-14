Şok edici itiraf: "Annemi arabanın altından çıkarmaya çalıştım"

Eski Inter ve Juventus oyuncusu Joao Cancelo, SIC'ye verdiği röportajda, annesi Filomena'nın hayatını kaybetmesine neden olan yürek parçalayıcı trafik kazasını anlattı.









"Hayatımı sonsuza dek değiştirmek için birkaç milisaniye yetti. Annemin son çığlığını hala hatırlıyorum. Ve o zamanlar sadece 8 yaşında olan kardeşimin ağlamasını.





Annemi altından çıkarmak için arabayı kaldırmaya çalıştım ama başaramadım. Gerçekten başaramadım." O lanetli, travmatik güne geri dönersek, o zamanlar henüz 17 yaşındaydı. Anlaşılır bir şekilde duygulara boğulmuş, gözleri kızarmış ve yaşlarla dolmuştu.





"Her şey çok karanlıktı. O andan itibaren hayata farklı bir gözle bakmaya başladım. Hızla büyümek zorunda kaldım." Şu anda Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil eden Cancelo, üç gün sonra ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak maçta ilk kez sahaya çıkmayı bekliyor.