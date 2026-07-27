2028 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olmasına rağmen, İngiltere finallere doğrudan katılım hakkı elde edemeyecek. Bu durum, 2030 Dünya Kupası'nda Arjantin'in yaşadığıyla kıyaslandığında tartışma yaratan bir çelişki oluşturuyor.

İngiltere Milli Takımı, kendi sahasında düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için elemelere girmek zorundayken, Arjantin turnuvanın yüzüncü yıl edisyonu kapsamında yalnızca tek bir maça ev sahipliği yaparak 2030 Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, bu çelişki milyonlarca taraftarın, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in gelecek turnuvalara katılmasının engellenmesini talep eden bir imza kampanyasına imza attığı bir dönemde ortaya çıktı. Taraftarlar, Arjantin yalnızca tek bir açılış maçına ev sahipliği yapacak olmasına rağmen dört yıl sonrasının turnuvası olan 2030 Dünya Kupası'na katılımının fiilen kesinleşmiş olmasıyla şaşkına döndü.

Bilindiği üzere İspanya, Portekiz ve Fas 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak ve doğrudan katılım haklarını garantilediler. Ancak asıl büyük tartışma, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'a da, sırf turnuvanın yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında kendi milli takımlarının açılış maçlarına ev sahipliği yaptıkları için otomatik katılım hakkı verilmesinde yatıyor.

Buna karşılık İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti ile birlikte ev sahipliği yapacağı ve 24 takımın yer alacağı EURO 2028'e katılanlar arasında adını göremedi.

Turnuva maçlarının Wembley, Tottenham Hotspur, Etihad, Everton kulübünün sahası Hill Dickinson, St James' Park ve Villa Park stadyumlarında oynanması planlanıyor.

Büyük turnuvalara ev sahipliği yapan ülkeye genellikle doğrudan katılım hakkı verilir. 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da olduğu gibi. Ancak Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" tarafından kabul edilen yeni eleme yönetmeliği farklı bir yol dayatıyor.

Yeni sisteme göre İngiltere, her biri dört veya beş takımdan oluşan on iki gruptan birine, diğer 50 Avrupa takımıyla birlikte dahil olacak ve diğer ev sahibi ülkelerle aynı grupta yer almaması dışında hiçbir ayrıcalıklı muameleden yararlanmayacak.

On iki grubun lideri doğrudan finallere yükselecek, bunlara ikinci sırayı elde eden en iyi sekiz takım da eklenerek toplam 24 takımın 20'si belirlenmiş olacak.

Kalan dört yere gelince, UEFA bunlardan ikisini, elemeler yoluyla yükselmeyi başaramamaları halinde ev sahibi ülkelere ayırdı. Bu da diğer ev sahibi ülkelerden birinin yükselmesi durumunda, İngiltere Milli Takımı'nın grubunda birinci veya ikinci olmasa dahi bir koltuğu garantileyeceği anlamına geliyor; çünkü ev sahibi ülke için ayrılmış bir kontenjan bulunuyor.

Ancak İngiltere'nin birinci veya ikinci sıradan yükselmeyi başaramaması, dünyanın en güçlü milli takımlarından biri olarak kabul edilmesi göz önüne alındığında, seviyesi hakkında ciddi sorular doğuracaktır. Bu da her halükârda bir koltuk elde etmesini neredeyse kesin kılıyor.

Üç veya dört ev sahibi ülkenin elemelerden yükselmeyi başaramaması halinde ise, bunların yalnızca en iyi iki tanesi ev sahipliğine ayrılan koltukları elde edecek.

Arjantin'in saha içinde ve dışındaki davranışlarına yönelik geniş çaplı eleştirilere rağmen 2030 Dünya Kupası'na doğrudan yükselmesi, İngiltere'ye kıtasal turnuvasında dayatılanla kıyaslandığında, futbol takipçileri arasında büyük bir rahatsızlık kaynağı olmaya devam ediyor.