Şok edici bir ara... Ali Majrashi'nin Asya'nın en iyileri arasındaki serüveni sona mı erdi?

Al-Ahli Jeddah taraftarları, takımın Asya Şampiyonlar Ligi eleme turlarına başlamasına birkaç gün kala, sağ bek Ali Majrashi nedeniyle şok edici bir haber aldı.

Mujarashi, Suudi milli takımında görev yaparken, özellikle geçen Salı günü Belgrad'daki TSC Stadyumu'nda oynanan ve "Yeşiller"in 1-2 mağlup olduğu Sırbistan maçının son dakikalarında sahaya çıktıktan sonra sakatlandı.

Suudi "Al-Youm" gazetesi, Suudi sağ bek oyuncusunun uyluk sakatlığı geçirdiğini ve bu sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, bu süre zarfında maçlara geri dönebilmek için bir rehabilitasyon programına tabi tutulacağını yazdı.

Böylece Majrashi, Cumartesi ve Çarşamba günleri Suudi Roshen Ligi'nin 27. ve 29. haftalarında oynanacak Damak ve Al-Fayha maçlarında forma giyemeyecek.

En büyük sorun ise, 26 yaşındaki oyuncunun, 13 Nisan'da çeyrek finalde Katar'ın Al-Duhail takımını geçmeyi başarırsa, Al-Ahli'nin Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunun büyük bir kısmında yer alamayacak olması.

Al-Ahli final maçına kalırsa, bu maç 25 Nisan'da Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanacak ve bu, üç haftalık sürenin bitiminden hemen sonra olacak, bu da Majrashi'nin bu maçta oynamasının zor olacağı anlamına geliyor.

Mujarashi, bu sezon Al-Ahli'nin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Çeşitli turnuvalarda takımla 35 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 5 golün hazırlayıcısı oldu.