Şok eden sürpriz: Tarihi sözleşme Karim Benzema'nın hayalini yıktı!

Fransız " L'Équipe " gazetesi, eski Al Hilal yıldızı Karim Benzema'nın geleceğine dair büyük bir sürprizi ortaya çıkardı. Gazete, Olympique Lyon'un mevcut yaz transfer döneminde deneyimli forveti yeniden kadrosuna katmayı ciddi biçimde düşündüğünü doğruladı; bu senaryo, kulübün en önemli evlatlarından birini eski sahasına yeniden döndürebilecekti.

Gazetenin haberine göre 38 yaşındaki Benzema, futbolun ilk adımlarını attığı ve altyapısından yetiştiği kulübü Lyon'a dönme fikrine hevesliydi; hatta kulübe ve ait olduğu Lyon şehrine olan sevgisi nedeniyle takımla maaş almadan tam bir sezon oynamaya hazırdı.

"L'Équipe", Lyon yönetiminin Benzema ile anlaşma ihtimalini gerçekten değerlendirdiğini, bunun oyuncuya yakın çevreler tarafından da doğrulandığını, ancak temel engelin Fransız forvetin Suudi Ligi sistemiyle olan sözleşme bağlantısı olduğunu belirtti; oyuncu bu bağlantıyı daha sonra Al Hilal ile karşılıklı anlaşarak sona erdirebildi.

Benzema Al Hilal'den kurtuldu, ancak başka bir sözleşme kapıyı kapattı

Gazete, Benzema'nın yaklaşık bir hafta önce Al Hilal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden serbest bir oyuncu haline geldiğine dikkat çekti. Oyuncu, Suudi Arabistan'da geçirdiği dönemde bir lig ve iki kupa şampiyonluğu kazanmış, ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü; ancak bu, Fransa'ya dönüş kapısını açmaya yeterli olmadı.

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Bunun nedeni, Benzema'yı turnuvanın elçisi sıfatıyla 2030 yılına kadar Suudi Ligi'ne bağlayan başka bir sözleşmenin devam etmesiydi. Bu, oyuncunun uymaya özen gösterdiği bir taahhüt olup, gazetenin aktardığı bilgilere göre şu anda başka bir ülkede profesyonel sözleşme imzalamasına engel oluyor.

Böylece Lyon'a dönüş hayali, Fransız kulübünün mali gücüyle ilgili olmayan, oyuncunun kendisi çocukluk kulübündeki kariyer çemberini üstelik hiçbir maddi karşılık beklemeden kapatma fikrine hevesli olmasına rağmen, Benzema'nın saha dışındaki taahhütleriyle ilgili bir engele takıldı.

Tamamlanmayan bir hikâye ve Benzema'nın Lyon anıları hâlâ yaşıyor

"L'Équipe", Benzema'nın Lyon ile ilişkisinin hâlâ son derece köklü olduğunu doğruladı. Oyuncu, doğduğu ve büyüdüğü şehre sürekli dönüyor ve 2009 yılında futbol hayatının seyrini değiştiren bir transferle Real Madrid'e gitmeden önce kendisine ilk çıkış fırsatını veren kulübe olan bağlılığını hâlâ açıkça koruyor.

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Benzema daha önce Lyon'a dönme ihtimali hakkında konuşmuş, ancak bu adımı atma konusunda tereddütlü göründüğü açıklamasında şunları söylemişti: "Oraya dönmek istediğimi söylemem zor, çünkü geride çok güzel bir imaj bıraktım... Neler olabileceğini kimse bilemez. Mesele dönmekten korkmak değil, ancak bazen işlerin olduğu gibi kalması daha iyidir."

Gazetenin dönüşün aslında mümkün olduğunu, Benzema'nın hevesinin sadece taraftarların ya da medyanın bir fikri olmadığını, aksine oyuncunun ve Lyon yönetiminin gerçek bir arzusu olduğunu, ancak Suudi Ligi elçiliği sözleşmesinin bu hayalin gerçekleşmesine engel olduğunu ortaya çıkarmasının ardından bu sözler artık daha net görünüyor.