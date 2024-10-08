Yeni bir maceraya yelken açan Memphis Depay hakkında şok eden gelişme ortaya çıktı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay'ın Brezilya'daki günleri erken sonlanabilir.

Ne söylendi?

Finances of Sport dergisinden gazeteci Paulo Vinicius Coelho'ya göre; Corinthians, Memphis Depay'in sözleşmesini feshedebilir.

Futbolcunun maaşı büyük ölçüde kulübünün ana sponsoru Esports da Sorte'den geldiği ve Brezilya hükümeti tarafından "suç faaliyeti" nedeniyle soruşturulduğu için şirketin çökmek üzere olduğu vurgulandı.

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Şu anda faaliyetini sürdürmesini engellenen şirketle yolların ayrılması beklenen Corinthians'ta, Depay'ın sözleşmesinin feshedilmek zorunda kalacağının bilgisi verildi.

Depay'ın performansı

Corinthians ile toplam 4 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, takımına 2 asistlik katkı sundu.