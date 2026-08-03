Dramatik ve ani bir gelişmeyle Newcastle United, bugün pazartesi günü, Arsenal'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için sunduğu son resmi teklifi reddetti. Basında yer alan haberler iki kulübün 93 milyon euro karşılığında nihai bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu belirtse de bu gelişme, bu yazın en dikkat çeken transferini bitirme hedefindeki Londra ekibi için ağır bir darbe niteliğinde.

Newcastle United haberlerini günlük olarak takip eden "Chronicle" gazetesi, konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya koydu. Bu bilgiler, aralarında "BBC Sport" ve "The Times"ın da bulunduğu önde gelen İngiliz medya kuruluşlarının daha önce yayımladığı ve iki kulüp arasında bir anlaşmanın çok yakın olduğuna işaret eden haberlerle örtüşmüyor.

Tekrarlanan retlerin dizisi sürüyor

Bruno Guimaraes'in hikâyesi uzun ve dramatik bir dizi gibi görünüyor; Arsenal, Newcastle'dan ayrılıp Londra kulübüne katılmayı açıkça isteyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Buna rağmen Newcastle, yıldız orta saha oyuncusu için Arsenal'den gelen birçok teklifi ardı ardına reddetti. Magpies önce 64 milyon euroluk teklifi, ardından 75 milyon euroluk teklifi geri çevirdi; daha sonra da 85 milyon euroluk üçüncü teklifi reddetti.

Yakın anlaşma serap oldu

Geçtiğimiz cuma günü, aralarında "BBC Sport" ve "The Times" gazetesinin de bulunduğu önde gelen birçok İngiliz medya kuruluşu, iki kulüp arasında 93 milyon euro karşılığında bir anlaşmanın çok yakın olduğunu ortaya koymuştu. Bu, Newcastle'ın en baştan beri elde etmeyi umduğu rakamdı.

Transfer son derece iyi ilerliyor gibi görünüyordu; özellikle de eski Olympique Lyon oyuncusunun Londra kulübüyle 5 yıllık bir sözleşmeye evet vermesinin ardından. Bu adım, transferin tamamlanması için yeşil ışık olarak değerlendirildi.

İngiliz medyası, Brezilyalı millî oyuncunun her zamanki sağlık kontrolünü yaptırmak üzere yakında Londra'ya gelmesinin beklendiğini de ekledi. Bu durum, transferin son sürat ilerlediğine ve resmi açıklamaya birkaç adım kaldığına dair ek bir kanıt olarak görüldü.

Newcastle dördüncü teklifi reddetti ve tutumundan taviz vermedi

Ancak pazartesi günü "Chronicle" gazetesi, Newcastle kulübünün Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için Arsenal'den gelen yeni bir resmi teklifi reddettiğini belirterek büyük bir sürprize imza attı; ancak teklifin kesin rakamını açıklamadı.

Bu ret, yeni sezon başlamadan önce orta saha hattını güçlendirmek amacıyla transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı uman Arsenal için ağır bir darbe niteliğinde.