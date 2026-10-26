Tüm gözler İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevrildi. Bu akşam Altın Top ödülünün sahibinin açıklanacağı tören burada düzenlenecek. Barcelona cephesinde ise büyük bir beklenti hâkim; kulüp, en prestijli bireysel ödüller için aday gösterilen genç yıldızı Lamine Yamal'ın lehine olmayan sinyaller aldığı izlenimini veriyor.

Cadena SER radyosuna göre Barcelona içinde, Altın Top'u kazanmaya en yakın ismin Harry Kane olduğu yönünde bir his var. Öte yandan nihai karar henüz verilmedi ve ödülü kazanacak oyuncunun kimliği netleşmiş değil.

Barcelona içindeki bu eğilim, Yamal'ın şansının resmen bittiği anlamına gelmiyor; çünkü nihai açıklamadan önce kazananın kimliği hâlâ bilinmiyor, ayrıca kulüp içinde dolaşan izlenimler oylama sonucunun bir teyidi sayılmaz.

Altın Top töreninin yetmişinci edisyonu, bugün pazartesi, 26 Ekim 2026 akşamı, İngiltere'nin başkentindeki London Palladium tiyatrosunda düzenlenecek. Törenin ilk kez Londra'da yapılması tarihî bir ilk olurken, bu edisyon ödülün 1956 yılında ihdas edilmesinin üzerinden 70 yıl geçmesine denk geliyor.

Erkekler yarışında tüm gözler üç öne çıkan isme çevrilmiş durumda: Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Bayern Münih'in forveti Harry Kane ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe.

Kane yarışa gol rakamları ve Bayern ile kazandığı yerel kupalarla destekli olarak girerken, Yamal Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndaki etkisine yaslanıyor. Mbappe ise Real Madrid ile geçirdiği sezonda kupa kazanamamasına rağmen dikkat çekici gol rakamlarına sahip.

Ödül, geçen edisyonda Altın Top'un 2025 sahibi Fransız Ousmane Dembele'nin arkasında ikinci olarak kaybetmesinin acısını çıkarmaya çalışan Yamal için ayrı bir önem taşıyor.

İspanyol yıldız, ayrıca ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçmeyi hedeflerken, Kane ise 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olmayı arzuluyor.