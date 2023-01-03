Senegalli futbolcu, hiç beklemediği yerden bir darbe yedi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Fatih Karagümrük takımında Süper Lig kariyerini sürdüren Mbaye Diagne'ye şoföründen hiç beklemediği bir hareket geldi.

Senegalli forvet, eğlenmek için gittiği Ataşehir'de şoförü tarafından ilginç bir ihanetle karşılaştı.

Ne söylendi?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Diagne eğlenmek için Ataşehir'in yolunu tuttu.

Eğlence mekanına girmeden önce şoförüne kendisini beklemesi gerektiğini söyledi ve gitti.

Ancak, mekandan çıktığında şoförünün, kendisinin verdiği talimata uymadığını gördü.

Diagne, mekandan çıktığında şoförünün kendisini orada bırakıp gittiğini anladı ve ne araçtan ne de şöföründen bir haber yoktu.

Yıldız golcü mekandayken saatler geçmesine rağmen dönmeyince, şoförü sinirlenerek hem lüks aracı hem de araçta bulunan özel eşyalarla beraber ortadan kayboldu.

Şoförünün aracıyla beraber ortadan kaybolmasının ardından Diagne çareyi, bir ekmek fırınına sığınmakta buldu.

Bir süre fırında kalmak zorunda kalan Diagne, polislerin kendisine yardım etmesini bekledi.

Ve kısa süre içerisinde polisler Senegalli yıldıza yardım itmek için imadadına yetişti.

Ardından Diagne, karakolun yolunu tuttu ve şöföründen şikayetçi oldu.