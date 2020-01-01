Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı

Trabzonspor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verildi...

'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, ligin 30. haftasında ile oynanan maçta doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Yıldız futbolcu, 32. dakikada Manuel Da Costa ile girdiği ikili mücadele sonrasında ayağına aldığı darbe sonrasında ayağa kalkarken rakibine yaptığı hareket sonrasında VAR incelemesi sonucu oyundan atılmış ve bu hareketi nedeniyle tepki çekmişti.

PFDK'dan yapılan açıklamada Feghouli'ye 2 maçtan men cezası verildiği duyuruldu.

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Aytemiz ile oynanan maçta bir maçlık cezasını çeken Feghouli, takımının Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada da görev alamayacak.