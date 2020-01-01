Sofiane Feghouli'den kırmızı kart açıklaması!

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi olan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında , 'a 3-1'lik skorla boyun eğerken Sofiane Feghouli maçın 32. dakikasında rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bırakmıştı.

Gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilere maruz kalan Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimde 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.

Cezayirli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.