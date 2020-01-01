Sofiane Feghouli: Kendimi Galatasaray ile özdeşleştiriyorum

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu, Süper Lig'in geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde ve gibi takımlarda mücadele eden, 2017-18 sezonundan itibaren de forması giyen Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla kilit oyunculardan biri haline geldi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren 30 yaşındaki Cezayirli futbolcu Fanatik'ten Metin Karabaş'ın sorularını yanıtladı.

Sofiane Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Fatih Terim gibi bir hocaya sahip olmamız büyük bir avantaj"

Lige tekrar başlamadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacak. Uzun bir süre boyunca ara verdiğimiz için vücudumuzun belirli bir fiziksel hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu hazırlık süreci, sakatlıkların önlenmesi için çok önemli. Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için şampiyonluk konusunda bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim ancak burada durum tamamen farklı. Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız.

"Kendimi Galatasaray ile özdeşleştiriyorum"

İnşallah gelecek sezon da bu takımın renkleri için mücadele eden oyuncuları arasında yer alacağım. Ligde lider olarak devam etmek ve bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Zaman içerisinde nasıl kazanacağını bilen bir oyuncu topluluğu oluştu ve bu oyuncular oldukça tecrübe kazandılar. Takımın bu seviyeye gelmesinde hocamızın yardımları, bize sağladığı motivasyon ve beceriler çok fazla. Bir takım içerisinde başarı sağlamak için istikrarın önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’a gelirken 5 senelik kontrat imzaladım ve 2 senelik daha kontratım var. Kulübümü derinden seviyorum. Kendimi Galatasaray ile özdeşleştiriyorum.

" maçını unutamıyorum"

Unutamadığım maçlardan biri Başakşehir’e karşıydı. O maç benim için Galatasaray’da ve ’de belirleyici olabilme, sonsuza kadar Galatasaray tarihine girme ve o sezonu en güzel şekilde bitirme anıydı. O gün orada bulunan taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsem az. Bu sezon deplasmanda oynadığımız maçında ise iyi bir oyun sergiledik ve psikolojik savaşı kazandık.