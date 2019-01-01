Sofiane Feghouli: Fatih Terim, Türkiye'de 1 numara

Galatasaray'ın 2018-19 sezonunu çifte kupayla kapatmasında büyük bir pay sahibi olan Sofiane Feghouli, önemli açıklamalarda bulundu.

'ın Cezayirli orta sahası Sofiane Feghouli, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Lig ve kupa şampiyonluğu ile kapattıkları sezonu değerlendiren yıldız isim, takımda kalıp kalmayacağına da değindi.

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“Galatasaray ile güzel bir sezon geçirdim. İyi bir sezon finali oldu ve iki kupayı da kazandık. Benim için ideal geçen bir sezonu geride bıraktım. ’de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık. Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam da daha sonra bu problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm. Hem Ligi hem kupayı kazanma başarısı gösterdik. Galatasaray’da zamanla formayı geri aldım.”

Seneye de Galatasaray'da olacağını ifade eden Feghouli, "Basında çok fazla dedikodu çıktı, ama Galatasaray'la sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Benim için süreklilik önemlidir. Seneye de Galatasaray'da olacağım." ifadelerini kullandı.

"Çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı var"

"Agresifliğin ve taktiğin ön planda olduğu en iyi lige sahibiz. Çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı var. Bu sezon üst sıradaki 4 farklı takımın aralarında 3-4 puanlık bir fark vardı. Son güne kadar şampiyonluk yarışını hissedebiliyorsunuz. Türkiye'nin, İtalya, , İspanya, İngiltere ve 'dan sonra en iyi lig olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir lig. Mücadele etmesi zorlu bir lig aynı zamanda. Galatasaray'a karşı oynayan oyuncularla mücadele etmek zor çünkü motive ve birlik içinde oynuyorlar."

"Televizyonda Galatasaray anlatılıyordu"

"Türkiye'ye gelmeye karar verdiğimde televizyondan ve medyadan takip ediyordum. Galatasaray'ın ateşli ve takımına aşık bir taraftara sahip olduğu hep anlatılıyordu. ile arasında sıra dışı bir derbi rekabeti var ve derbiler gerçekten çok önemli."

"Fatih Terim, Türkiyede 1 numara"

''Fatih Terim, Türkiye'de 1 numaradır. Çok özel bir insan, beni çok iyi motive ediyor. Motive etmeyi ve kupalar kazanmayı çok biliyor. Onunla çalışmak benim için büyük bir zevk.''