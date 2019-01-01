Sofiane Feghouli: Avrupa'da kupa kazanmak istiyorum

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, Fatih Terim gibi Avrupa'da kupa kazanmak isteğinin bulunduğunu belirtti.

’ın kazandığı 22. şampiyonluğa özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla damgasını vuran Sofiane Feghouli, Avrupa’da kupa istediğini söyledi.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'a açıklamalarda bulunan Cezayirli oyuncu, kariyer rekorunu kırdığı sezonla ilgili, “Benim için muhteşem bir sezondu. Çünkü bu sezon içerisinde hem Kupası’nı hem de ligi kazandık. Sene başında hedeflerim arasında bu vardı. Tüm seneye baktığımızda ilk başta oynamıyordum ama mental olarak kendimi bırakmadım, tam tersi kendimi hazırladım, daha fazla çalıştım. İkinci yarı benim için iyi geçti. Rizespor’a, Akhisarspor’a, ’e karşı birer golüm var. Sezon muhteşem geçti. Bu benim başarım da değil. Bu takım olarak yaptığımız bir başarı. Takım arkadaşlarım olmadan ben bu başarıyı sağlayamazdım” dedi.

"Gollerle güvenim yerine geldi"

28 yaşındaki futbolcu, ikinci yarı artan formunun sırrını ise şu şekilde anlattı: “Fiziksel olarak kendimi iyi hazırladım ve goller geldi. Gollerle beraber güven de geldi. Bunun yanında Mariano, Belhanda, Fernando ile oynadıkça birbirimize daha çok alıştık. Top bana doğru ortalanırsa nereye gitmem gerektiğini, Mariano pas verirse nereye vermem gerektiğini, Belhanda ile aynı şekilde, topu verip pas yapmamızda bir otomatizm sağladık. Bu da gollerin artmasına sebep oldu.”

"Avrupa'da kupa kazanma isteğim var"

Feghouli, Galatasaray’la hedeflerinin ne olduğu sorusuna, “Galatasaray’a geldiğimde zaten büyük bir takım ve büyük bir hikâyesi olduğunu biliyordum. İspanya’da 6 sene oynadım. Ancak orada ve var. Onlardan dolayı kupaları alamıyorsunuz. UEFA ’nde iki kez finale kaldık ama kupaları elde edemedik. Kariyerimde tek eksik olan şey kupalardı. Benim de Fatih Hoca gibi Avrupa’da kupa kazanma isteğim var. Bu kadar muhteşem bir taraftarınız olduğu zaman Avrupa’da yenemeyeceğiniz takım da yok. Bu bütün takımlarda olan bir özellik de değildir. Burada yöneticilerimiz de çok iyi transferler yaparlarsa seneye Avrupa’da çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

"En güzem anım bu oldu"

Başakşehir’le oynanan şampiyonluk maçındaki röveşata golüne değinen Cezayirli yıldız, “Daha önce hiç bu şekilde bir gol atmadım. Küçükken hayal kurarsınız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak da çok önemliydi. Galatasaray’a geldiğimden beri en özel ve güzel anım bu oldu sanırım. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi, onlar da izliyordu. Umarım bu anı onlar da unutmaz. Bunu o ambiyans içerisinde taraftarlarımızın önünde yapmak önemliydi” dedi.

"Diagne'ye zaman içerisinde alıştık"

Feghouli, “Diagne’nin gelişinden sonra neler değişti?” sorusunu “Diagne’nin gelişinden önce Gomis’in gidişine bakmamız gerekiyor. Gomis gittikten sonra takımda bir boşluk oluştu. İlk yarıda ben, Onyekuru ve Belhanda, Gomis’in eksikliğini doldurmaya çalıştık. İkinci devrede Diagne geldi. Yepyeni bir futbola adapte olması gerekiyordu. Çünkü ’da oynadığı tarzda bir futbol değildi bu. Daha fazla baskı altında oynamayı öğrenmesi gerekiyordu. Zaman içerisinde takım Diagne’ye, Diagne takıma alıştı diyebiliriz. Gelecek sene hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çok daha iyi bir hâl alacağını düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.