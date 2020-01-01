Sörloth'un cezasına Trabzonspor'dan ilk açıklama

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Alexander Sörloth'un cezasını başkan Ahmet Ağaoğlu değerlendirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan - mücadelesinde kırmızı kart gören Alexander Sörloth, PFDK'ya sevedilmiş ve 2 maç ceza almıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

TRTSpor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ağaoğlu'nun sözleri şöyle;

"Bu arar kabul edilemez. Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti.

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Sörloth 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu. Karşılığı bu mudur? Hemen tahkime gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.