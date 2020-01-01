Sörloth yıldızlaştı, Norveç farklı kazandı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda 'yı 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının 'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

Daha fazla takım

Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ise Haaland'ın ikinci golünde asist yaptı.

Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının 'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.

'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hollanda-İtalya: 0-1

Bosna Hersek-Polonya: 1-2

B Ligi

1. Grup:

Avusturya-Romanya: 2-3

Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

2. Grup:

İsrail-Slovakya: 1-1

Çekya-İskoçya: 1-2

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C Ligi

4. Grup:

Kazakistan-Belarus: 1-2

Arnavutluk-Litvanya: 0-1