Sörloth yıldızlaştı, Norveç farklı kazandı
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.
Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ise Haaland'ın ikinci golünde asist yaptı.
Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2
B Ligi
1. Grup:
Avusturya-Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5
2. Grup:
İsrail-Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2
C Ligi
4. Grup:
Kazakistan-Belarus: 1-2
Arnavutluk-Litvanya: 0-1