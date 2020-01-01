UEFA Uluslar Ligi

Sörloth yıldızlaştı, Norveç farklı kazandı

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Sorloth Norway 09082020
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C  liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

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    Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ise Haaland'ın ikinci golünde asist yaptı.

    Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup:

    Hollanda-İtalya: 0-1

    Bosna Hersek-Polonya: 1-2

    B Ligi

    1. Grup: 

    Avusturya-Romanya: 2-3

    Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

    2. Grup: 

    İsrail-Slovakya: 1-1

    Çekya-İskoçya: 1-2

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    C Ligi

    4. Grup: 

    Kazakistan-Belarus: 1-2

    Arnavutluk-Litvanya: 0-1

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