Sörloth adım adım Leipzig'e yaklaşıyor
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AA
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth adım adım RB Leipzig'e gidiyor.
Bild'in haberine göre RB Leipzig Sörloth transferinde oldukça ısrarlı.
Haberde, Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Norveçli yıldızla görüştüğü ve Sörloth'un Leipzig'e gitmek istediği belirtildi.
Leipzig, Trabzonspor'a 17 milyon euro + 3 milyon euro bonus teklifi yaparken bordo mavili ekip rakamı 20 milyon euro'nun üzerine çekmek istiyor.
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'un 6 milyon euro'luk bir opsiyon bedeli bulunuyor. Eğer Norveçli yıldızın Leipzig'e transferi gerçekleşirse Trabzonspor önce bonservisle satın alım gerçekleştirip ardından Alman ekibine satış yapacak.