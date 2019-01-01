Sneijder'in MLS'e transferine para engeli

FC Cincinnati, eski Galatasaray'lı Sneijder'i takımına katma fırsatı yakalasa da maddi sebepler transfere engel oldu.

MLS takımlarından FC Cincinnati, Wesley Sneijder'i transfer etme fırsatını değerlendiremedi.

Goal'den Ives Galarcep'in haberine göre, 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun transferi için MLS takımlarına tanınan özel bir haktan faydalanmak isteyen Cincinnati, bu hak çerçevesinde harcayabileceği yeterli para kalmadığı için transfer gerçekleşmedi.

Kurallara göre MLS takımları transfer etmek istedikleri oyuncuları bu özel hakkı kullanarak, izin verilen harcama miktarını aşmadan, kadrolarına katabiliyor.

Sneijder, futbol hayatına Qatar'ın Al-Gharafa takımında devam ediyor.