Sneijder ve Van der Vaart, Feyenoord'a sert çıkıştı: "Bu bir rezalet!"

Rafael van der Vaart ve Wesley Sneijder, Robin van Persie’nin Feyenoord’dan son dönemde kovulması konusunda oldukça net bir görüşe sahip. Hollanda Milli Takımı’nın iki eski oyuncusu, Ziggo Sport’un Wes & Raf adlı podcast’inde bu olayı büyük bir utanç olarak nitelendiriyor.

Van Persie, bir buçuk yıl önce görevinden ayrılan teknik direktör Dennis te Kloese tarafından baş antrenör olarak atanmıştı. Eski forvet, geçen sezon Feyenoord'u Eredivisie'de ikinci sıraya taşımıştı.

Bu nedenle Feyenoord'da kalacak gibi görünüyordu, ancak Dévy Rigaux, Te Kloese'nin halefi olarak atandığında, bunun söz konusu olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Rigaux'nun De Kuip'teki ilk basın toplantısında Belçikalı direktör, Van Persie'nin sezonunun "henüz değerlendirilmesi gerektiğini" söylemişti. Birkaç gün sonra Feyenoord onu kapı dışarı etti.

“Bunu gerçekten utanç verici buluyorum,” diye söze başlıyor Van der Vaart. “O, kulübün bir simgesi. Her şey yolunda gitmedi, ama yine de ikinci oldu ve sonra Belçika’dan bir acemi gelip hemen Van Persie’nin kovulacağını söylüyor.”

"Böyle büyük bir oyuncu için bunu çok acı verici buluyorum," diye devam ediyor Van der Vaart. "Bu kadar çok sakatlıkla ikinci olursan... Ben ona biraz daha zaman verirdim."

Sneijder ise Van der Vaart'a tamamen katılıyor. “Bu kadroyla ikinci olmak gerçekten büyük bir başarı. Tamam, geri kalanı da pek iyi değildi, ama yine de ikinci oldunuz. Feyenoord'un hedefi de buydu,” diye bitiriyor.