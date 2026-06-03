Sneijder ve Van der Vaart bundan emin: "O ülke, Oranje'ye karşı doping kullandı"

Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart bundan emin. Ziggo Sport’un Wes & Raf adlı podcast’inde, bu iki eski milli futbolcu, Rusya’nın 2008 Avrupa Şampiyonası’nda doping kullandığını iddia ediyor.

Hollanda, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Fransa ve Romanya ile aynı gruba düştü. Görünüşte çok zor bir gruptu, ancak Oranje dost ve düşman herkesi şaşırttı.

Teknik direktör Marco van Basten yönetiminde, bu üç ülke de yenilgiye uğratıldı. Fransa'ya karşı 4-1'lik bir galibiyet bile elde edildi.

Çeyrek finalde ise Rusya vardı. Roman Pavlyuchenko 60. dakikada Ruslar adına 0-1'i yaptı, ancak maçın son dakikalarında Ruud van Nistelrooij'un golüyle maç uzatmaya gitti.

Van der Vaart'a göre, doping kullanımının ortaya çıktığı an buydu. “O maçı bir kez daha izlemelisiniz. Basel'de hava 40 dereceydi. Tamamen bitkin düşmüştük.”

"Uzatmalar başladı ve onlar yeniden canlanmış gibiydiler," diye devam ediyor Van der Vaart. "Rusya'daki doping hikayelerini biliyoruz. Arshavin yeniden canlanmış gibi koşmaya başladı."

Sneijder onaylayarak başını sallıyor ve ekliyor. “Uzatmalarda birdenbire olanlar gerçekten normal değildi. Ve bu daha da yazık oldu, çünkü o turnuvayı kazanacağımıza gerçekten inanıyorduk.”

Sonunda Rusya uzatmalarda maçı 1-3 kazandı. Dmitriy Torbinskiy ve Andrei Arshavin'in golleri Hollanda'nın sonunu getirdi.