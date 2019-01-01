Sneijder, Guti anısını anlattı: Benimle 3 ay boyunca konuşmadı

Ajax, Real Madrid, Inter ve Galatasaray formaları giyen Wesley Sneijder, Guti'nin şimdiye kadar oynadığı en iyi futbolcu olduğunu belirtti.

Wesley Sneijder, 'e ilk transfer olduğu dönem Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez ile üç ay boyunca konuşmadıklarını söyledi.

Guti, 2007-2008 sezonunda Hollandalı yıldızın Real Madrid'e transferiyle beraber yedek kulübesine çekildi. Fox Sports'a konuşan Sneijder, bu durumdan hoşlanmayan Guti'nin kendisiyle üç ay boyunca konuşmadığını dile getirdi:

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"Real Madrid'e geldikten sonra hızlıca ilk 11'de yer almaya başladım. Guti benimle yaklaşık üç ay kadar konuşmadı çünkü yedek kalmaya başladı. Bir noktadan sonra birlikte oynamaya başladık ve harika bir uyum yakaladık. Bakmadan bile birbirimizin nereye gideceğini tahmin edebiliyorduk."

Sneijder, bu zamana kadar oynadığı en iyi futbolcunun Guti olduğunu da belirterek, "Olağanüstü bir oyuncuydu. Muhtemelen oynadığım en iyi futbolcuydu. Benim üzerimde inanılmaz bir etkisi vardı" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de sadece iki sezon geçiren ve şampiyonluğu yaşayan Hollandalı futbolcu, buradan transfer olduğu 'de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.