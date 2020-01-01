Slutsky: Ödegaard, Real Madrid için Liverpool'u reddetti

Teknik direktör Leonid Slutsky, Martin Ödegaard'ın Real Madrid için Liverpool ve Ajax gibi kulüpleri reddettiğini açıkladı.

Şimdilerde ülkesi 'da Rubin Kazan'ın teknik direktörlüğü yapan Leonid Slutsky, 2018-2019 sezonunda Martin Ödegaard ile Vitesse'de çalışmıştı.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Slutsky, "O sezon harika işler yaptı. Gelir gelmez Eredivise'nin en iyi oyuncularından biri oldu. Diğer kulüplerin dikkatini çekmesi uzun sürmedi. 'ın yanı sıra ve da onu istedi" diye konuştu.

Bonservisi 'de bulunan Ödegaard'ın bir-iki yıl içinde bu takımın formasını giymek istediği için Liverpool ve Ajax'ı reddedip Real Sociedad'a kiralık olarak gitmeyi tercih ettiğini ifade eden Slutsky, "Bence şu anda bile Real Madrid forması giymeye hazır. Bu sezon Real Sociedad formasıyla Santiago Bernabeu'de yaptıklarıyla bunu gösterdi. Onun geleceğini Real Madrid belirleyecek. Bir yıl daha Real Sociedad'da kalır mı? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.