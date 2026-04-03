Slott: Salah'ın Liverpool'daki kariyeriyle ilgili umudum gerçekçi değil

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile oynanacak maç için hazır olduğunu açıkladı.

Slott, bugün Cuma günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynanacak maç hakkında konuşmak üzere düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Sezon sonunda Salah'ın ayrılması mı? O Cumartesi günkü maça hazır. Dün bizimle antrenman yaptı, bugün de antrenman yapacak ve yarınki maçta oynayabilir. Bence açıklamasından sonra olanlar tam da hak ettiği şeydi. Takım arkadaşları ve dünyanın dört bir yanındaki herkes onun mirası hakkında sorulara cevap verdi ve söylenmesi gerekenleri söyledi."

Slott, "Salah'ın yıllar boyunca her üç günde bir bu kulüp için yaptıkları inanılmazdı; attığı goller, yaptığı asistler, etkisi ve kazandığı şampiyonluklar."

"Salah'ın bireysel ve takım olarak kazandığı tüm şampiyonlukların önünde çekilmiş güzel bir fotoğrafını gördüm ve sezon sonunda bunlara iki şampiyonluk daha ekleyebilmesini umut etmekten başka bir şey yapamıyorum."

Mısırlı yıldızın ayrılma kararını şimdi açıklaması, sezonun geri kalanında kulübe "ivme" kazandıracak mı sorusuna ise teknik direktör şöyle cevap verdi: "Kulüp açısından belki, ama Mo için kulüpten ayrılsa da kalsa da fark etmez. Salah, son sekiz ya da dokuz yıl boyunca bunu gösterdi; her zaman hazırdı ve mümkün olan en iyi durumdaydı. Bu durum, ayrılacağı için şimdi olumlu yönde değişmeyecek, çünkü Mo burada bulunduğu yıllar boyunca bu kulüp için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı."

Ve şöyle bitirdi: "Daha fazlasını sunabilmesini dilerdim ama bu gerçekçi değil, çünkü her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı ve sezon sonuna kadar bunu yapmaya çalışacak. Eğer Salah yıllardır bildiğimiz seviyede olursa, bu sezon sonuna kadar bize büyük bir yardım olacaktır."



okuyun: Slott: Liverpool'un performansındaki en büyük pay Salah'a ait... Ve bu gerçekten de hak ettiği şey